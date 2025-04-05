تحذير هام من”الحكومة العراقية” للمواطنين

أكد الخبير بالطقس، علي الجابر الزيادي، في تصريحات له مؤخرًا، أن الأجواء في البلاد غير مستقرة، خاصة وأن هناك بعض السحب المحملة بالأمطار لتستمر على مدار الـ 24 ساعة القادمة، مضيفًا أن هذه الحالة من الطقس تُشير إلى سقوط أمطار من متوسطة إلى شديدة، خاصة في فترة الليل، بالإضافة إلى أن المدن الأكثر تعرضًا لهطول الأمطار هي العاصمة بغداد وبابل وكذلك كربلاء وشمال واسط، صلاح الدين، ومحافظتي كركوك وأربيل، وفي السطور التالية نكشف لكم التفاصيل الخاصة بحالة الطقس.

حالة الطقس في العراق

وأوضح الزيادي، أن باقي المحافظات العراقية على موعد لسقوط أمطار متفاوتة من شديدة إلى متوسطة، ناهيك عن الطابع الرعدي التي يُصيب المحافظات في أغلب الأحيان، مشيرًا إلى أن المنخفض الجوي يستمر حتى صباح غد الأحد، مما يبدأ في الضعف تدريجيًا، محذرًا جميع قائدي المركبات العامة من الالتزام بتعليمات ولفتات المرور المنتشرة بالطرقات العامة، متوقعًا بأن تعود الأمطار الرعدية يوم الإثنين المقبل.

هطول أمطار غزيرة على العديد من محافظات العراق

وأضاف الخبير بالطقس، أن هطول الأمطار تزداد تدريجيًا مع صباح يوم الإثنين القادم وهو يشمل المناطق الجنوبية خاصة في بادية الجنوب والبصرة، مؤكدًا أن الأمطار تستمر في هذه المناطق بشكل متعاقب مع أخذ الحذر التام من هذه الحالة من الطقس المضطرب التي يضرب البلاد، فيما أنه في الساعات الصباحية تتجمع شبورة تُصيب الرؤية الأفقية، وهو ما تؤثر على قائدي المركبات العامة التي تسير في الصباح الباكر من كل يوم.