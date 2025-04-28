أعرف هتشتري بكام انهاردة .. سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم 

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت 5 أبريل في الصاغة والسوق المحلية، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 بحوالي 15 جنيه ليسجل 4410 جنيه بدون احتساب المصنعية حيث تختلف المصنعية من تاجر لآخر وتترواح أسعار المصنعية ما بين 100 و 150 جنيه لكل جرام، فيما تراجع المعدن الأصفر عالميًا ليسجل حوالي 3.090.64 دولار للعقود الفورية، ورغم هذا التراجع لا تزال الأسعار متأثرة بعوامل العرض والطلب بجانب التغيرات العالمية في سعر الذهب انخفضت سعر الأونصة وسجلت 3100 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم

شهد سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 28 أبريل انخفاض بسيط حيث جاء كالآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم حوالي 5428.57 جنيه.

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم حوالي 4750 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم حوالي 4071.43 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الصاغة حوالي 38000 جنيه.

أما على الصعيد العالمي، فقد سجل سعر الذهب اليوم الاثنين 28 أبريل 2025 نحو 3298 دولار للأوقية.

سعر جرام الذهب اليوم 5 أبريل عالميًا

بعدما شهد الذهب انخفاض ملحوظ مقارنًة بالأيام الماضية، حيث سجل سعر الذهب عالميًا اليوم الاثنين 28 أبريل على الصعيد العالمي نحو 3298 دولار ، وهذا سعر مناسب على عكس الأيام الماضية.

أسباب ارتفاع الذهب؟

تداولت الكثير من الأسباب حول ارتفاع الذهب بشكل مستمر بداخل جمهورية مصر العربية، وتم اكتشاف أن سعر الارتفاع هو نتيجة هبوط الاقتصاد التابع للدولة، وأيضًا كل تلك الأسعار يسبقها كافة العوامل التي تعاني منها الدول المجاورة.