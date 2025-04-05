عاجل.. مفاجأة في أسعار الذهب الان بمحلات الصاغة

لاقت أسعار الذهب حالة من الإضطراب المفاجئ خلال الدقائق المعدودة الماضية، نظير الإنخفاض الملحوظ التي شهدته أسعار الذهب، فيما أن ذلك جاء بعد تراجع الطلب على شراء المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى أن موجة الإرتفاع كانت على مدار فترة إجازة عيد الفطر المبارك، لكن الحركة تباطئة بشكل طفيف في الفترة الجارية، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على سعر الجرام الواحد من الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية التي نكشفها لكم في السطور التالية.

أسعار المشغولات الذهبية اليوم

أما عن أسعار المسغولات الذهبية بمختلف محلات الصاغة، فإنها جاءت كما يلي:-

وصل سعر الجرام الذهب من عيار 24 إلى 5000 جنيه للجرام الواحد.

بالإضافة إلى أن العيار ذات للبيع سجل نحو 4977 جنيه بدون المصنعية.

كما سجل سعر الجرام الواحد من عيار “22” نحو 4583 جنيه شراء، وبيع 4562 جنيه بدون المصنعية أو الدمغة الضريبية.

فيما أن سعر الذهب عيار “21” سجل نحو 4375 جنيه شراء، وللبيع 4355 جنيه للجرام الواحد بدون المصنعية.

أما عن سعر الذهب عيار “18” بلغ نحو 3750 جنيه للشراء، وبيع 3733 جنيه للجرام الواحد.

قيمة الذهب الان

وعن باقي التحديثات التي تمت على أسعار الذهب بمختلف محلات الصاغة الان، جاءت وفقًا للأتي:-