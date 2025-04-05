ثبت تردد قناة cn بالعربية نايل سات الجديد 2025

تعتبر قناة cn بالعربية من أبرز القنوات الفضائية التي لاقت قبولاً كبيرًا في الأونة الأخيرة، وعقب بثها للكثير من المحتوى الطفولي والكرتوني الرائع، فضلاً عن أنها حازت على شعبية وشهرة كبيرة خلال الفترة الماضية، وأصبح من السهل إمكانية تثبيت القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نزل قناة CN بالعربية

أما عن المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد والحديث لقناة CN بالعربية، جاء كما يلي:-

القمر الصناعي الحديث النايل سات.

ترددها الجديد يكون 12226.

بينما معامل الترميز للقناة 27500.

استقطابها فهو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تردد قناة CN بالعربية العرب سات

فيما يمكنك معرفة التردد الثاني لقناة CN بالعربية، بناء على البيانات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

ترددها الأخر 11823.

معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

استقطاب القناة فهو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

خطوات تثبيت قناة CN بالعربية

هناك بعض الخطوات لكي تقومب تثبيت قناة CN بالعربية، بناءً على ما يلي:-