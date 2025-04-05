رواتب المتقاعدين في العراق 2025 موعد صرف مايو

يبحث العديد من المتقاعدين في دولة العراق، عن موعد صرف رواتب شهر مايو 2025، خاصة بعد أن تم تبكير مواعيد صرف الشهر الماضي بسبب حلول إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى إنتهائهم من المصاريف عقب شراء المستلزمات والاحتياجات الخاصة بعيد الفطر المبارك، وعليه سنكشف لكم موعد صرف رواتب المتقاعدين عن الشهر الجديد خلال السطور التالية.

رواتب المتقاعدين في العراق

وأكدت وزارة المالية أن صرف رواتب المتقاعدين بدولة العراق يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية، فيما أنه في حالة إذا كانت عُطلة يتم تبكير أو تأخير مواعيد الصرف، وعليه فإن التوقعات تؤول بأن صرف الشهر الجديد يوافق يوم 1 مايو 2025 بمختلف المنافذ وماكينات الصراف الألي المنسوبة إلى المصارف الحكومية والخاصة، على أن تستمر فترة التوزيع لبضع أيام متتالية، مع العلم أن رواتب الشهر تأتي مجردة من أي زيادات جديدة تذكر في هذا البند.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

يمكنك الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بمختلف محافظات العراق، بناءً على الخطوات المتمثلة في التالي:-