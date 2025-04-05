منصة مظلتي.. طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة بالعراق

تهدف الرعاية الاجتماعية إلى دعم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف محافظات دولة العراق، نظير أن البرنامج يتم توفيره شهريًا أمام المقبولين فيه، بالإضافة إلى أن البرنامج يأتي تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بما يتمكن أكبر عدد من الأشخاص من التقديم فيه والحصول على الدعم المادي المتوفر لهم، وفي ذلك سنكشف لكم إمكانية الإستعلام عن الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية في غضون السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

جاءت أبرز الخطوات المعنية بطلب الإستعللام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة، وفقًا لما يلي:-

قم بالذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية في بداية الأمر.

مع إمكانية القيام بالدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.

قم بإختيار الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

مع تحديد المحافظة المقيم بها المواطن.

القيام بإدخال المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل المتقدم.

فيما ستتمكن من النقر على زر “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل وأسماء المشمولين ضمن الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية.

وعندها ستتأهل من الحصول على الدعم.

ما هي شروط الرعاية الاجتماعية؟

فيما تتمثل أبرز الشروط المعنية بطلب التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المقدم، بناءً على ما يلي:-