طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني 2025 العراق

أطلقت وزارة الداخلية العراقية متمثلة في الإدارة العامة للمرور خدمات إلكترونية مختلفة أمام كافة المواطنين وخاصة قائدي المركبات العامة والخاصة، نظير أن الخدمة الحديثة تتمثل في سهولة الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات استعلام غرامات المرور وتسديدها بالعراق

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم استعلام عن غرامات المرور والقيام بسدادها، وفقًا لما يلي:-

قم بالانتقال إلى منصة أور الإلكترونية.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات المنصة.

ليتم بعدها اختيار خدمة “الاستعلام عن الغرامات”.

قم بعدها بإدخال كافة التفاصيل والبيانات الشخصية الخاصة بالمواطن.

مع النقر على زر “بحث”.

الانتظار لبضع ثواني حتى يتم تحميل النتائج.

فيما ستتمكن من التعرف على الغرامة.

ليتم اختيار خدمة “سدادها من صفحة الخدمات مباشرة”.

مع اختيار وسيلة الدفع المناسبة وتدوين كافة المعلومات.

النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

جدول غرامات المرور العامة بالعراق

أما عن جدول غرامات المرور العامة التي يتم توفيرها أمام كافة العملاء أو سائقي المركبات، وفقًا لما يلي:-