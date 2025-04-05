بجودة عالية تردد قناة MBC مصر دراما نايل سات وEutelsat بعد آخر تحديث

التردد الجديد لقناة MBC مصر دراما 2025 على نايل سات وEutelsat من الترددات التي يبحث عنها عشاق الدراما العربية والمصرية حيث في هناك إقبال كبير على متابعة الأعمال الدرامية الحصرية التي تعرضها قناة MBC مصر دراما كما زاد البحث على تردد القناة الجديد لعام 2025 بعد تحسين جودة القناة إلى صيغة HD ولتسهيل استقبال القناة على إليكم تفاصيل التردد على القمرين الصناعيين نايل سات وEutelsat E7WA لمتابعة المسلسلات التي تقدمها القناة.

تردد قناة MBC مصر دراما على النايل سات

قناة MBC مصر دراما من القنوات التي كسبت شهرة في العالم العربي بسبب نجاح تلك القناة الفضائية في تقدم المسلسلات التي يبحث عنها المشاهد حيث يتم لمن يعتمد على القمر الصناعي نايل سات يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11219

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة البث الجديد: HD

تردد القناة على القمر الصناعي Eutelsat E7WA

كما للعلم يمكنكم مشاهدة القناة من خلال قمر Eutelsat E7WA عن طريق البيانات التالية:

القمر الصناعي: Eutelsat E7WA

التردد: 12467

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة القناة الفضائية: HD

ما هي طريقة ضبط التردد على جهاز الرسيفر

القناة الفضائية عند تنزيلها عن طريق البحث اليدوي على جهاز الاستقبال اتبع الخطوات التالية: