تردد قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات وعرب سات بجودة عالية لعشاق مسلسل قيامة عثمان

قناة الفجر الجزائرية من القنوات التي لها تأثير على المشاهد العربي حيث تقدم القناة أحلى المسلسلات التركية على تلك القناة الفضائية وهناك بحث متقدم على قناة الفجر الجزائرية سواء على النايل سات أو العرب سات لذلك سوف نوضح لكم التردد الجديد للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة الفجر الجزائرية.
تردد قناة الفجر الفضائية الجديد على النايل سات
أصبحت قناة الفجر الفضائية الجديد على النايل سات من القنوات الفضائية المشهورة التي تعرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني مع مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس حيث أصبح بإمكانك الآن متابعة قناة الفجر الفضائية عبر القمر الصناعي نايل سات بعد تحديث ترددها، وذلك من خلال البيانات التالية:
- التردد: 12034
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات
كما تتوفر قناة الفجر على قمر عرب سات مجموعة من البرامج والمسلسلات التاريخية الجديدة ويمكن استقبالها عبر التردد التالي:
- التردد: 12130
- الاستقطاب: رأسي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
طريقة ضبط قناة الفجر الفضائية على جهاز الاستقبال
لتثبيت قناة الفجر على جهاز الرسيفر الخاص بك من خلال الخطوات التالية:
- افتح قائمة الإعدادات من خلال الريموت ثم اختر خيار البحث اليدوي
- حدد القمر الصناعي الذي ترغب باستخدامه (نايل سات أو عرب سات).
- أدخل التردد والبيانات الخاصة بالقناة الفضائية بشكل صحيح.
- ثم بعد ذلك ضغط على زر البحث وانتظر حتى تنتهي عملية تنزيل قناة الفجر الجزائرية.
- بعد اكتمال البحث، اختر موافق لحفظ القناة الفضائية.