جدول رواتب المتقاعدين في العراق 2025 مايو

يرغب العديد من المواطنين في دولة العراق، من التعرف على جدول رواتب المتقاعدين التي تضمن شريحة كبيرة من المستفيدين والمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، بالإضافة إلى أن هذه الرواتب تأتي بأخر زيادة تم التصديق عليها منذ العام الماضي، ويمكنك التعرف على التحديث الجديد لجدول الرواتب، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

جدول رواتب المتقاعدين بالعراق

وأقرت وزارة المالية العراقية جدول رواتب المتقاعدين لجميع المستفيدين في دولة العراق، ليصل الحد الأدنى للرواتب إلى 500 ألف دينار عراقي، وجاء سلم الرواتب وفقًا لما يلي:-

يحصل المتقاعد على راتب 600 ألف دينار بدلاً من 500 ألف دينار عراقي.

نظير وصول الراتب لـ 750 ألف دينار عراقي بدلاً من 650 ألف.

في حالة كان يتقاضى المتقاعد 700 ألف فيكون بعد الزيادة 800 ألف دينار.

بالإضافة إلى وصول الراتب لـ 850 ألف بدلاً من 750 ألف دينار عراقي.

هذا وأن الراتب يصل إلى 650 ألف دينار بعد أن كان 550 ألف دينار عراقي.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

جاءت أبرز الخطوات المعنية بالاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2025، التي من المتوقع بأن تبدأ عمليات التوزيع فيه مع بداية شهر مايو وفقًا لما يلي:-