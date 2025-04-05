بنكك !!.. بنك الخرطوم يُفاجئ جميع عملائه الان

في إطار التحديثات المستمرة التي يقوم بها بنك الخرطوم، قام بإطلاق خدمة جديدة تضمن تفعيل مسبق لميزة أسئلة الأمان والحماية وكذلك البريد الإلكتروني التي تعمل على مساعدة العملاء في إعادة وتشغيل تطبيق بنكك تلقائي مرة أخرى، نظير أن ذلك لا يستدعي الحاجة إلى زيارة الفرع أو حتى الاتصال بالمركز المباشر، فيما أن البنك مازال يقدم الكثير من الخدمات المصرفية الحديثة التي يحتاج إليها العملاء بشكل كبير.

تفعيل ميزة التشغيل التلقائي بنكك

ويمكن للعميل التي يمتلك حساب بنكي داخل بنك الخرطوم، القيام بتفعيل ميزة التشغيل التلقائي لتطبيق بنكك، وذلك بالدخول حسابك الشخصي في البنك وإدخال البريد الإلكتروني، مما تظهر أمامك بعض الأسئلة التي تطلب الإجابة عليها بشكل صحيح، وهي أسئلة الأمان والحماية، في حالة الإجابة بشكل صحيح، سيتضمن ذلك تفعيل التطبيق دون الحاجة إلى زيارة الفرع أو حتى التواصل مع خدمة العملاء.

تفعيل حسابك بنك الخرطوم

يمكنك القيام بفتح حساب داخل بنك الخرطوم، لإجراء كافة المعاملات والخدمات المصرفية بشكل سلسل وميسر على العملاء السودانيين، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-