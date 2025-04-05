تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2025 الجديد

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أبرز القنوات الفضائية التي لاقت قبولاً كبيرًا في الآونة الأخيرة، حيث إن القناة تقدم باقة كبيرة من الأفلام والمسلسلات الوثائقية الأكثر من واقعية، ناهيك عن البرامج التي تنقل بها حياة الحيوانات وما يعيشون في الغابات والبحار، وغير ذلك من المحتوى الحقيقي الأخر التي تنقله القناة، فيما يمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

أما عن المعلومات الجديدة الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك الناقلة لكل ما هو مميز وواقعي في عالم الطبيعة، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي الحديث النايل سات.

ترددها الجديد يكون 12226.

بينما استقطابها فهو عمودي.

معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تردد ناشيونال جيوغرافيك العرب سات

ويمكنك معرفة التردد الثاني لقناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات، بناءً على ما يلي:-

قمر صناعي العرب سات.

ترددها يكون 11804.

الاستقطاب الخاص بالقناة أفقي.

معدل الترميز 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ يكون ¾.

خطوات تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات وعرب سات، وفقًا لما يلي:-