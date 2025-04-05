أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

يبحث العديد من المواطنين، عن أسعار العملات العربية والأجنبية بشكل لحظي، نظير أن المواقع التابعة للبنوك الحكومية والخاصة تقوم بتحديث أسعار العملات على مدار اليوم، بناءً على عمليات العرض والطلب التي تتباين فيه الأسعار بشكل كبير، فيما يمكنك التعرف على سعر الدولار والريال وغيرها من العملات الأخرى، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار العملات العربية اليوم

أما عن التحديثات التي تمت على أسعار العملات العربية بمختلف أنواعها، فجاءت كما يلي:-

وصل سعر الريال داخل “البنك المركزي” إلى 13.46 جنيه شراء، وبيع 13.50 جنيه.

فيما سجل سعر الريال في “البنك الأهلي” نحو 13.42 جنيه للشراء، وللبيع 13.49 جنيه.

ناهيك عن وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في “المركزي المصري” لـ 163.74 جنيه شراء، وللبيع 164.25 جنيه.

وسجل الدينار الكويتي في “البنك الأهلي” نحو 163 جنيه شراء، وبيع 164.17 جنيه.

كما وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 13.75 جنيه للشراء، وللبيع 13.79 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت في البنوك

حتى أن أسعار العملات الأجنبية بمختلف البنوك المصرية، تزامنًا مع تشهده من تذبذب كبير في مختلف البنوك، وعليه فإن الأسعار جاءت وفقًا للأتي:-