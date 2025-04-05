تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات وعرب سات 2025 وفرحي أطفالك بأغاني البيبي

تردد قناة طيور الجنة بيبي على النايل سات والعرب سات من القنوات التي تزايد عليا البحث بسبب البرامج الغنائية التي تقدمها القناة الفضائية حيث تعد قناة طيور الجنة بيبي من أشهر القنوات المفضلة لكل للأطفال في الوطن العربي حيث تقدم الأغاني والأناشيد التي تناسب المرحلة العمرية للأطفال الصغيرة وأعجبت العائلات بفضل محتواها الهادف كما اكتسبت القناة جماهيرية كبيرة بين الأطفال وأولياء الأمور لذا سوف نوضح لكم بشرح تفاصيل اكثر عن التردد لتنزيل تلك القناة.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي

القناة الفضائية تتميز بأنها مجانية وتتميز بجودة في الصوت والصورة كما يمكن مشاهدة جميع الأغاني التي تقدمها القناة على مدار 24 ساعة بدون إيقاف للقناة حيث لا تقدم أعلانات مزعجة للأسرة ولا للأطفال لذلك سوف نشرح للجميع التردد لمشاهدة أفضل الأغاني التي تقدمها القناة كل يوم بدون تشفير لها.

تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:

القناة: مفتوحة وغير مشفرة

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

القناة: مجانية تمامًا

خطوات إضافة قناة طيور الجنة بيبي على جهاز الاستقبال

لمتابعة برامج وأغاني قناة طيور الجنة بيبي، يمكنك ضبط التردد باتباع الخطوات التالية: