اسعار الخضار والفاكهة اليوم في الاسواق  

شهدت أسعار الخضار والفاكهة حالة من الثبات مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 5 من شهر أبريل 2025، فيما شملت الأسعار سوق العبور والمحلات التجارية، نظير أن الأسعار تختلف قيمتها من محل إلى أخرى ومنطقة لأخرى، ويمكنك التعرف على سعر الكيلو من الخضار والفاكهة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الخضار اليوم السبت

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار الخضار بمختلف أنواعها في الأسواق والمحلات التجارية، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر كيلو الطماطم من 5 لـ 15 جنيهًا بناءً على نوع ودرجة الطماطم.

فيما وصل سعر كيلو البصل من 15 لـ 25 جنيهًا للكيلو الواحد.

أما عن البطاطس فسجلت قرابة الـ 6 جنيهًا فأقل.

نظير وصول سعر الخيار لـ 10 جنيهات للكيلو الواحد.

أما بالنسبة لسعر الكيلو من الباذنجان الرومي فسجل قرابة الـ 9 جنيهات.

البسلة بدأت من 5 لـ 15 جنيهًا للكيلو الواحد.

أما عن الليمون فبلغ نحو 60 جنيهًا للكيلو الواحد.

اسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور والمحلات التجارية

فيما جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار الفاكهة بمختلف المحلات التجارية، التي لاقت ارتفاعًا كبيرًا في الأونة الأخيرة، بناءً على ما يلي:-