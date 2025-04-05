أسعار الفراخ والكتاكيت البيضاء والحمراء اليوم السبت 5-4-2025

استقرت أسعار الفراخ البيضاء والحمراء مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 5 من شهر أبريل 2025 بمختلف المحلات التجارية، نظير أن ذلك جاء بعد سلسلة انخفاضات شهدتها الأسعار في الساعات الماضية، حتى وصلت قيمة التراجع لـ 3 جنيهات، ويمكنك التعرف على سعر الكيلو من الفراخ وكذلك الكتاكيت، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الفراخ البيضاء والحمراء اليوم

أما عن التحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار الفراخ البيضاء والحمراء بمختلف المحلات الاستهلاكية، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 95 جنيهًا للكيلو بالبورصة.

فيما أن سجل سعر الكيلو الفراخ البلدي نحو 110 جنيهًا للكيلو بالبورصة، وللمستهلك يصل سعر الكيلو لـ 130 جنيهًا.

بالإضافة إلى أن سعر كيلو الفراخ الساسو سجلت قرابة الـ 100 جنيه للكيلو الواحد بالبورصة، وللمستهلك بـ 110 جنيهًا للكيلو الواحد.

وعن سعر كيلو الرومي الأسمر سجل نحو 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

والرومي الأبيض تراوح من 112 لـ 116 جنيهًا للكيلو الواحد.

بالإضافة إلى أن سعر كرتونة البيض الأحمر تراوحت من 160 لـ 165 جنيهًا للكرتونة الواحدة.

أسعار الكتاكيت اليوم

فيما جاءت أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها اليوم الجمعة، بناءً على ما يلي:-