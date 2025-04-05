أسعار الذهب والسبائك مع بداية تعاملات اليوم السبت

استقرت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 5 من شهر أبريل 2025 بمختلف محلات الصاغة، بعد أخر ارتفاع شهدته الأسعار والسبائك الذهبية في الفترة القليلة الماضية، بالإضافة إلى ان سعر الجرام من الذهب سجل نحو 4425 جنيهًا من عيار 21، فيما يمكنك التعرف على باقي التحديثات التي تمت على سعر جرام الذهب، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم السبت

أما عن أسعار المشغولات الذهبية بمختلف محلات الصاغة، فإنها جاءت وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الذهب من عيار “24” إلى 5057.14 جنيه.

بالإضافة إلى أن سعر الذهب عيار “18” سجل نحو 3792 جنيه للجرام الواحد بدون المصنعية.

فيما أن الجنيه الذهب بلغ نحو 35 ألف و400 جنيه بدون المصنعية أو الضريبة المضافة.

سعر السبائك الذهبية اليوم السبت

فيما جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار السبائك الذهبية بمختلف محلات الصاغة، مجردة من المصنعية أو الدمغة الضريبية، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر السبيكة وزن “1” جرام إلى 5221 جنيهًا.

بينما سجلت السبيكة وزن “2.5” جرام قرابة الـ 12 ألف و865 جنيهًا بدون المصنعية.

فيما بلغت سعر السبيكة وزن “10” جرامات نحو 51 ألف و119 جنيهًا بدون المصنعية أو الدمغة الضريبية.

أما عن سعر السبيكة وزن “100” جرام سجلت نحو 522 ألف و100 جنيه.

قيمة مصنعية الذهب

فيما أن قيمة مصنعية الذهب فتختلف قيمتها من محل صاغة إلى أخر، بما تتراوح القيمة المطبقة من 65 لـ 200 جنيه للجرام الواحد، مع توقعات كبيرة لعودة أسعار الذهب إلى الإرتفاع مرة أخرى في غضون الفترة القادمة.