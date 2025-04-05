العيد خلص.. أسعار الفسيخ والرنجة تترجع مع انتهاء عيد الفطر المبارك

شهدت أسعار الفسيخ والرنجة حالة من الاستقرار في المحلات التجارية، فيما أن ذلك جاء مع انتهاء عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى أن الأسعار الخاصة بالموالح كانت في حالة تذبذب كبير خلال الفترة الماضية، ويمكنك التعرف على سعر الكيلو الواحد من الرنجة والفسيخ، خلال السطور التالية.

أسعار الفسيخ والرنجة اليوم

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار الفسيخ والرنجة مع نهاية التعاملات اليومية، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر برطمان الرنجة وزن “350” جرام إلى 190 جنيه للكيلو الواحد.

فيما أن سعر الرنجة الهولندية سجل نحو 645 جنيه للكيلو.

كما سعر الرنجة المدخنة بالمحلات التجارية وصل إلى 350 جنيه للكيلو الواحد.

بالإضافة إلى أن سعر الكيلو البطارخ الرنجة سجل نحو 1339 جنيه للكيلو.

حتى أن سعر البطارخ المدخنة وصل إلى 1339 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار الفسيخ اليوم

أما عن أسعار الفسيخ مع بداية التعاملات اليومية، التي تختلف أسعار من محل إلى أخر، وعليه فإن الأسعار جاءت وفقًا للأتي:-