العيد خلص.. أسعار الفسيخ والرنجة تترجع مع انتهاء عيد الفطر المبارك

شهدت أسعار الفسيخ والرنجة حالة من الاستقرار في المحلات التجارية، فيما أن ذلك جاء مع انتهاء عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى أن الأسعار الخاصة بالموالح كانت في حالة تذبذب كبير خلال الفترة الماضية، ويمكنك التعرف على سعر الكيلو الواحد من الرنجة والفسيخ، خلال السطور التالية.
أسعار الفسيخ والرنجة اليوم
جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار الفسيخ والرنجة مع نهاية التعاملات اليومية، وفقًا لما يلي:-
- وصل سعر برطمان الرنجة وزن “350” جرام إلى 190 جنيه للكيلو الواحد.
- فيما أن سعر الرنجة الهولندية سجل نحو 645 جنيه للكيلو.
- كما سعر الرنجة المدخنة بالمحلات التجارية وصل إلى 350 جنيه للكيلو الواحد.
- بالإضافة إلى أن سعر الكيلو البطارخ الرنجة سجل نحو 1339 جنيه للكيلو.
- حتى أن سعر البطارخ المدخنة وصل إلى 1339 جنيه للكيلو الواحد.
أسعار الفسيخ اليوم
أما عن أسعار الفسيخ مع بداية التعاملات اليومية، التي تختلف أسعار من محل إلى أخر، وعليه فإن الأسعار جاءت وفقًا للأتي:-
- وصل سعر كيلو الفسيخ من نوع “بوري نمرة 1” إلى 350 جنيه.
- فيما سجل سعر الفسيخ سمكتين نحو 350 جنيه للكيلو الواحد.
- بالإضافة إلى أن البوري جامبو سجل نحو 350 جنيه للكيلو.
- أما عن سعر البوري بطارخ فوصل إلى 350 جنيه.
- وعن سعر الفسيخ المخلي فسجل نحو 430 جنيه.
- الفسيخ الوسط عند أم مكة سجل نحو 380 جنيه.
- كما أن نصف كيلو الفسيخ المكون من سمكتين سجل نحو 200 جنيه.
- نصف كيلو الفسيخ الكامل سجل نحو 210 جنيه.
- الطحينة البلدي عند أم مكة تبدأ من 40 جنيه.