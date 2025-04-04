قصة انتقام مشوقة تبدأ على MBC1.. مسلسل أكثر من خوات السعودي يكشف عن دراما الغدر والخيانة والانتقام

تبدأ قناة MBC1 عرض مسلسل أكثر من خوات السعودي اعتباراً من الأحد 6 أبريل 2025، وهو عمل درامي جديد يحمل طابع إنساني واجتماعي مثير حيث يسلط الضوء على قصص الغدر والخيانة والانتقام في قالب مليء بالعاطفة والصراعات النفسية بين بطلات العمل.

قصة مسلسل أكثر من خوات

تدور أحداث المسلسل حول “لؤلؤة”، المحامية الطموحة التي تعيش قصة حب غير اعتيادية تجاه صديقتها “العنود”، والتي تعتبرها أكثر من أخت لكن سرعان ما تنقلب الأحداث رأساً على عقب، إذ تقوم “العنود” بخيانة صديقتها، وتدمر سمعتها وحياتها الاجتماعية، ما يدفع “لؤلؤة” إلى اتخاذ طريق الانتقام والدخول في صراع لا يرحم.

شخصيات رئيسية وصراعات درامية

1. لؤلؤة – أصايل محمد

محامية شابة تنتمي لعائلة ثرية

تواجه تحديات متعددة، منها تربية ابنها المصاب بالتوحد

تسعى لتحقيق التوازن بين العمل والحياة، حتى تتعرض للخيانة

2. العنود – نورا ياسين

صديقة الطفولة التي تحولت إلى عدوة

تعيش عقدة نفسية بسبب نشأتها في عائلة مضطربة

تستخدم المكر والقسوة للانتقام ممن حولها

3. سعود – شعيفان محمد

محامي نزيه يسعى لحماية الحقيقة

يحاول أن يكون وسيطاً بين الطرفين

يجد نفسه متورطاً في شبكة من المؤامرات والأكاذيب

رسائل إنسانية في قالب درامي سعودي

المخرج سلطان العبد المحسن أشار إلى أن مسلسل أكثر من خوات يقدم دراما نفسية وإنسانية تعكس واقع المجتمع السعودي، وتسرد حكايات من قلب المجتمع بشكل واقعي، مع لمسة من الإثارة والدهشة في كل حلقة.

تابعوا مسلسل أكثر من خوات على MBC1 بدء من 6 أبريل، واكتشفوا إلى أين ستصل رحلة الانتقام بين “لؤلؤة” و”العنود” في واحدة من أكثر الأعمال إثارة لهذا الموسم.