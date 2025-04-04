أحداث مليئة بالأكشن.. موعد عرض مسلسل WEAK HERO Class 2 2025

يترقب الجمهور الكوري والعالمي بشغف موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل “Weak Hero Class 2” أو بطل الصف الأول الضعيف، الذي سيتم عرضه على منصة نتفليكس يعتبر هذا المسلسل واحدًا من أقوى الأعمال الدرامية المدرسية التي تناقش قضايا العنف بين الطلاب والصراعات التي يواجهها الشباب في المدارس.

تفاصيل مسلسل Weak Hero Class 2

حقق الموسم الأول من مسلسل Weak Hero: Class نجاحًا كبيرًا عند عرضه في نوفمبر 2022، حيث لاقى إعجاباً من الجمهور والنقاد بسبب تطرقه لقضايا العنف داخل المدارس، وعرضها بطريقة درامية مشوقة وأحداث مليئة بالأكشن تمكن الموسم الأول من تسليط الضوء على شخصية الطالب “ييون سي-إيون”، الذي يمتلك قدرات خفية تتطور بشكل مثير، ويواجه العديد من المواقف الصعبة في المدرسة.

وبفضل هذا النجاح، قررت منصة نتفليكس إطلاق الموسم الثاني من المسلسل، الذي يضيف المزيد من الإثارة والأكشن، ويركز على تطور شخصية “ييون سي-إيون” في بيئة مدرسية جديدة تواجهه فيها تحديات أكبر.

إعلان Weak Hero Class 2

في الموسم الثاني من Weak Hero: Class 2، تتابع القصة شخصية “ييون سي-إيون”، الذي يجسد دوره النجم الكوري بارك جي-هون الشخصية الرئيسية التي كانت في السابق تركز على دراستها وحياتها الشخصية، تجد نفسها في مواجهة عنف أكبر مما واجهته في مدرستها السابقة بعد أن فقد أصدقاءه المقربين وترك مدرسته السابقة، ينتقل “سي-إيون” إلى مدرسة “إيونجانغ” الثانوية، حيث يلتقي بأصدقاء جدد وأعداء أشد قسوة.

أبطال مسلسل Weak Hero Class 2

يشهد الموسم الثاني عودة النجم بارك جي-هون بدور “ييون سي-إيون”، إلى جانب مجموعة من الممثلين الكوريين المميزين الذين سيضيفون الكثير من التشويق والإثارة في الموسم الجديد ومن أبرز الأبطال الذين سيشاركون في العمل:

بارك جي-هون في دور “ييون سي-إيون”

ريو أون في دور “بارك هو-مين”

تشوي مين-يونغ في دور “سيو جون-تاي”

لي مين-جاي في دور “كو هيون-تاك”

يو سو-بين في دور “تشوي هيو-مان”

باي نا-را في دور “نا باك-جين”

لي جون-يونغ في دور “كوم سونغ-جي”

توقعات الموسم الثاني من المتوقع أن يقدم الموسم الثاني من Weak Hero

Class 2 مزيدًا من الإثارة والأحداث المشوقة التي ستجذب المتابعين حول العالم. مع التركيز على الصراعات النفسية والعنف داخل المدارس، سيكون الموسم الجديد مليئًا بالتوتر واللحظات المفاجئة التي ستبقي الجمهور على أطراف مقاعدهم.

متى يتم عرض Weak Hero: Class 2؟

سيتم عرض الموسم الثاني من المسلسل على منصة نتفليكس في موعد قريب، مع تفاصيل إضافية سيتم الإعلان عنها لاحقًا، لذا تأكد من متابعة الإعلانات الرسمية لمواكبة تاريخ العرض.