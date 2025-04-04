تردد قنوات SSC السعودية 2025 لمتابعة الدوري السعودي والبطولات العالمية

تعتبر مجموعة قنوات SSC السعودية واحدة من أبرز القنوات الرياضية المتخصصة في بث المباريات الرياضية في العالم العربي، حيث تقدم تغطية حية للدوري السعودي الممتاز “دوري روشن” والعديد من البطولات الحصرية الأخرى ومن أجل ضمان متابعة المباريات بجودة عالية، يجب تحديث تردد قنوات SSC في جهاز الاستقبال لديك.

تردد قنوات SSC السعودية 2025 على نايل سات

لتتمكن من متابعة المباريات الرياضية بدقة وجودة عالية، إليك تردد قنوات SSC على القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة: 12523

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قنوات SSC السعودية 2025 على عرب سات

كما يمكنك متابعة قنوات SSC عبر القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:

تردد القناة: 12418

الاستقطاب: عمودي (V)

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

طريقة تنزيل قنوات SSC السعودية على جهاز الاستقبال

لتحديث تردد قنوات SSC والاستمتاع بمشاهدة جميع المباريات الحصرية، اتبع هذه الخطوات:

افتح القائمة الرئيسية لجهاز الاستقبال باستخدام الريموت. اختر البحث اليدوي أو قسم التثبيت. حدد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبطه، سواء كان نايل سات أو عرب سات. أدخل التردد المطلوب مع ضبط الاستقطاب والترميز كما هو موضح. اضغط على زر “بحث”، وستظهر القناة في قائمة القنوات. تأكد من حفظ القناة قبل الخروج من الإعدادات.

قنوات SSC السعودية

انطلقت قنوات SSC السعودية في عام 2021، وتعتبر جزءًا من التحول الكبير في الإعلام الرياضي في المملكة العربية السعودية وهي تركز على نقل المباريات المحلية الهامة بالإضافة إلى الأحداث الرياضية العالمية، مثل كأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي.