موعد عرض الحلقة 187 من مسلسل المؤسس عثمان 2025.. مفاجآت غير متوقعة

يترقب عشاق الدراما التركية عرض الحلقة 187 من مسلسل المؤسس عثمان بفارغ الصبر، حيث من المتوقع أن تحمل الحلقة العديد من المفاجآت والتطورات المثيرة التي ستغير مسار الأحداث في مسلسل المؤسس عثمان مع تصاعد المواجهات والتهديدات التي تواجه عثمان بن أرطغرل، يترقب الجميع كيف سيتعامل مع هذه التحديات الكبرى التي تهدد مستقبل الدولة العثمانية.

تفاصيل إعلان الحلقة 187 من المؤسس عثمان

في الإعلان الترويجي للحلقة 187، تم الكشف عن مشاهد قتالية محتدمة بين عثمان وأعدائه، والتي أثارت حماس المتابعين بشكل كبير بالإضافة إلى ذلك، ظهرت شخصية غامضة في المشهد الترويجي، مما أضاف المزيد من الغموض حول دورها في المسلسل هذا الظهور الغامض جعل العديد من المتابعين يتساءلون عن تأثيره في تطور الأحداث القادمة، وهل ستكون هذه الشخصية جزءًا من خطة جديدة تقلب موازين القوى داخل القبيلة.

كما تظهر في الإعلان العديد من المؤامرات الداخلية والخارجية التي يواجهها عثمان، ما يزيد من إثارة وتوقعات المتابعين بأن الحلقة المقبلة ستكون مليئة بالمفاجآت الصادمة.

مواعيد عرض الحلقة 187 من المؤسس عثمان

الحلقة 187 من مسلسل المؤسس عثمان ستكون متاحة للعرض يوم الأربعاء 9 أبريل 2025 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت إسطنبول عبر قناة ATV التركية، والتي ستعرضها حصري أما بالنسبة للنسخة المترجمة إلى العربية، فمن المتوقع أن تكون متاحة عبر القنوات العربية بعد ساعات قليلة من العرض، وفيما يلي مواعيد عرضها على القنوات العربية:

قناة الفجر الجزائرية: الخميس 10 أبريل 2025، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

قناة اليرموك: الخميس 10 أبريل 2025، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كيفية مشاهدة الحلقة 187 أونلاين

يمكن للمتابعين مشاهدة الحلقة 187 من المؤسس عثمان عبر عدة منصات إلكترونية متخصصة في الدراما التركية، التي تقدم الترجمة العربية فور عرضها بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجمهور متابعة الحلقة بجودة عالية عبر قناة ATV الرسمية على يوتيوب بعد العرض التلفزيوني بفترة قصيرة.