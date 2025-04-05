تحديث واتساب الأخير يغير قواعد التواصل.. ميزة جديدة لربط حسابك بإنستجرام

يواصل واتساب تطوير ميزاته الجديدة لتحسين تجربة المستخدم في تحديث واتساب الأخير حيث يختبر حاليا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة رابط لحسابهم على إنستجرام في ملفهم الشخصي لتعزيز التكامل بين منصات ميتا، مما يسهل على المستخدمين مشاركة حساباتهم الاجتماعية مع جهات الاتصال الخاصة بهم بسهولة أكبر.

تفاصيل تحديث واتساب الأخير

تحديث واتساب الأخير وفقا للاختبارات الجارية سيتمكن مستخدمو هواتف iOS من التحكم في من يمكنه رؤية رابط إنستجرام في ملفهم الشخصي عبر إعدادات الخصوصية المتاحة داخل التطبيق والتي تشمل:

يمكن لأي شخص رؤية الرابط. يقتصر عرض الرابط على الأرقام المحفوظة في قائمة جهات الاتصال.جميع جهات الاتصال باستثناء…: يمكن استثناء جهات اتصال معينة من رؤية الرابط. لن يتمكن أي شخص من رؤية الرابط.

أما بالنسبة لمستخدمي أندرويد في تحديث واتساب الأخير فلم يتم تحديد ما إذا كانت إعدادات الخصوصية نفسها ستكون متاحة عند طرح الميزة رسميا ومع ذلك، أكدت واتساب أن إضافة رابط إنستجرام إلى الملف الشخصي اختيارية بالكامل ولن يتم فرضها على المستخدمين.

طريقة إضافة رابط إنستجرام إلى الملف الشخصي في واتساب

لتفعيل هذه الميزة في تحديث واتساب الأخير يمكن اتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق واتساب على الهاتف. الانتقال إلى “الإعدادات” داخل التطبيق. النقر على صورة الملف الشخصي لتعديل المعلومات. اختيار “الروابط الجديدة” ثم إضافة رابط حساب إنستغرام. حفظ التغييرات ليتم عرض الرابط في الملف الشخصي.

إعداد خصوصية الرابط على أجهزة iPhone

يمكن لمستخدمي آيفون في تحديث واتساب الأخير تخصيص من يمكنه رؤية رابط إنستغرام من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى “الإعدادات” ثم اختيار “الخصوصية”.

البحث عن خيار “علامات التبويب” ضمن إعدادات الحساب.

تحديد إعداد الخصوصية الذي يناسب المستخدم: الجميع أو جهات الاتصال الخاصة بي، أوجهات

الاتصال أو الخاصة بي باستثناء أو لا أحد.

إمكانية الوصول إلى الميزة الجديدة في آخر تحديث لواتساب

تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة ما زالت قيد الاختبار في آخر تحديث لواتساب وهي متاحة حاليا فقط لمستخدمي “WhatsApp Beta”وهي النسخة التجريبية لواتساب التي تتيح للمستخدمين تجربة الميزات الجديدة قبل إطلاقها رسميا.