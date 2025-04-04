ثبت تردد قناة ماجد بعد التحديث 2025 على النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة ماجد من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في نقل المحتوى الترفيهي والتعليمي، وكذلك نقل الأفلام ومسلسلات القصيرة التي ينجذب إليها المتابعين بمختلف الدول العربية، بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي يستفاد منه الطفل بشكل كبير، فيما يمكنك التعرف على التردد الحديث لقناة ماجد على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة ماجد أطفال

هناك بعض المعلومات لكي يتم استقبال قناة ماجد على القمر الصناعي، من أجل متابعة العديد من البرامج الكرتونية المميزة، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

تردد القناة يكون “12226”.

بينما استقطاب القناة فهو “عمودي”.

معامل الترميز “27500”.

معامل تصحيح الخطأ لقناة ماجد “3/4”.

تحديث تردد قناة ماجد على العرب سات

أما عن البيانات الأخرى المعنية باستقبال قناة ماجد أطفال على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

التردد الأخر للقناة “11804”.

استقطابها يكون “عمودي”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ “3/4”.

طريقة تنزيل قناة ماجد أطفال

أما عن الخطوات المعنية باستقبال قناة ماجد أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-