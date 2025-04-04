اهم طرق دفع فاتورة الكهرباء باستخدام الموبايل

يبحث العديد من المواطنين عن طرق سداد فاتورة الكهرباء باستخدام الموبايل، حيث توفر وزارة الكهرباء العديد من الوسائل الإلكترونية التي تسهل عملية الدفع وتسمح ايضا بالاستعلام عن الفواتير الشهرية دون الحاجة للذهاب إلى مقار شركات الكهرباء وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال.

طرق دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل

تسعى وزارة الكهرباء إلى تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال توفير وسائل دفع إلكترونية متعددة، مما يتيح سداد الفواتير بسهولة ويسهم في تنظيم عمليات التحصيل ومكافحة التعديات على التيار الكهربائي من خلال حملات تفتيش مستمرة وإجراءات صارمة بحق المخالفين ولضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، تقدم الوزارة عدة طرق للدفع الإلكتروني سواء عبر موقعها الرسمي أو من خلال المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع المختلفة.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء عبر موقع الوزارة

يمكن للمشتركين سداد فواتير الكهرباء إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خيار “الاستعلام عن فواتير الكهرباء”.

تحديد المحافظة التابع لها العداد.

إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام وكتابة الاسم المسجل.

النقر على زر “استعلام” لمعرفة قيمة الفاتورة المستحقة.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة من بين الخيارات المتاحة وإتمام عملية السداد.

وسائل سداد فاتورة الكهرباء في 2025

تتيح وزارة الكهرباء عدة وسائل لدفع الفواتير لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM): يمكن الدفع عبر أكثر من 10,000 ماكينة صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

الموقع الإلكتروني الرسمي: يتيح الاستعلام عن الفواتير وسدادها مباشرة عبر موقع وزارة الكهرباء.

منافذ شركات التحصيل: يوجد أكثر من 60,000 نقطة تحصيل معتمدة تشمل مكاتب البريد ومصاري وBee وأمان وغيرها.

نقاط تحصيل فوري: توفر 120,000 نقطة تحصيل فوري في جميع المحافظات لإتمام عمليات الدفع بسهولة.

المحافظ الإلكترونية البنكية: يمكن الدفع من خلال المحافظ الرقمية التابعة للبنوك المختلفة مثل:

البنك الأهلي المصري.

بنك مصر.

بنك CIB.

بنك الإسكندرية.

بنك أبوظبي الأول، وغيرها.

محافظ شركات الاتصالات: تتيح شركات الاتصالات خدمة الدفع عبر تطبيقاتها مثل:

Vodafone Cash.

Etisalat Cash.

Orange Money.

WE Pay.

تطبيقات الدفع الإلكتروني: يمكن استخدام تطبيقات مثل My Fawry المتاح على متجر جوجل بلاي وآب ستور لسداد الفواتير بسرعة وأمان.