أسعار الفراخ والكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 4 إبريل 2025

شهدت أسعار الدواجن حالة من الثبات الملحوظ خلال الفترة الحالية، نظير أن ذلك شمل مختلف الفراخ البيضاء والحمراء، ناهيك عن الدواجن الأمهات وغيرها من الأنواع الأخرى التي استقرت في التعاملات اليومية وحتى اللحظة الحالية، فيما يمكنك التعرف على سعر الكيلو من الدواجن، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الفراخ اليوم الجمعة

جاءت أسعار الفراخ مع نهاية التحديثات اليومية في مختلف المحلات التجارية، تزامنًا مع الجهود المبذولة من قبل وزارة التموين والزراعة لضخ العديد من السلع الاستهلاكية وكذلك اللحوم، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الدواجن البيضاء اليوم إلى 104 جنيهًا للكيلو الواحد.

فيما سجل سعر كيلو الدواجن الساسو نحو 110 جنيهًا للمستهلك.

أما سعر الكيلو من الدواجن الأمهات بالبورصة وصل إلى 75 جنيهًا للكيلو الواحد.

ناهيك عن وصول سعر كرتونة البيض الأبيض لـ 162 جنيهًا للكرتونة الواحدة.

بالإضافة إلى أن سعر كرتونة البيض الأحمر بالمحلات التجارية سجل نحو 165 جنيهًا.

نظير وصول سعر كرتونة البلدي لـ 120 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم بالمحلات

أما عن أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها داخل المحلات التجارية، فإنها جاءت كما يلي:-