“MISSIONS GTA 5“ تنفيذ مهمة الأب وابنه والزوج الزائف جاتــا ثيفــت أوتــو || فرانكلين كلينتون

تعد لعبة GTA من أكثر ألعاب العالم المفتوح شهرة على الإطلاق وتتميز بتنوع مهماتها التي تجمع بين الأكشن والقيادة والدراما والكوميديا السوداء، من بين هذه المهمات المهمة العائلية الشهيرة الأب وابنه والمهمة ذات الطابع الكوميدي الخطير الزوج الزائف، في هذا المقال نقدم لك شرحًا مفصلا لكيفية تنفيذ كل مهمة وتفاصيلها ونصائح لإتمامها بنجاح.

مهمات جاتا 5

أولاً: مهمة الأب وابنه Father & Son

الشخصيات الرئيسية:

مايكل دي سانتا

فرانكلين كلينتون

جيمي (ابن مايكل)

تبدأ المهمة تلقائيًا بعد مهمة Complications وتفعل عندما تذهب بمايكل إلى منزله ويجد ابنه جيمي قد تعرض للخداع من عصابة حاولت سرقة يخته.

خطوات تنفيذ المهمة

الانطلاق بالسيارة: خذ سيارة مايكل واذهب برفقة فرانكلين إلى المكان الذي يطارد فيه السارقون اليخت، وستظهر على الخريطة كعلامة صفراء.

المطاردة: ستجد القارب على شاحنة كبيرة تتحرك على الطريق السريع، وفرانكلين سيقف على غطاء محرك السيارة ويقفز إلى الشاحنة.

استعادة جيمي: أثناء المطاردة سيتعلق جيمي بسارية القارب، اقترب منه بسيارتك ببطء ليقفز داخلها.

التخلص من الأعداء: سيقاتل فرانكلين أحد اللصوص على متن القارب، ساعده عبر القيادة بثبات.

إتمام المهمة: بعد إنقاذ جيمي وفرانكلين، سيقفز فرانكلين إلى السيارة مجددًا، اتجه إلى ورشة تصليح السيارات Los Santos Customs لإصلاح السيارة ثم أعدها إلى منزل مايكل.

ثانيًا: مهمة الزوج الزائف The Ballad of Rocco / Complications

يتلقى فرانكلين أمرًا من سيميون بسرقة سيارة من منزل أحد العملاء المتأخرين في الدفع.

خطوات تنفيذ المهمة