في ثوانٍ يازول.. خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 بالرقم الوطني فقط

يرغب العديد من العملاء الجدد في فتح حساب داخل بنك الخرطوم، فيما أن البنك يقوم بإطلاق مجموعة من الخدمات المصرفية المختلفة التي تتلاءم مع مختلف المواطنين، فيما يتمكن العميل سواء المقيم أو المغترب في إمكانية فتح حساب جديد أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وفقًا لمجموعة من الإجراءات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

جاءت أبرز الخطوات المعنية بفتح حساب داخل بنك الخرطوم أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، وفقًا لما يلي:-

قم بزيارة موقع بنك الخرطوم في البداية.

قم بعدها بتسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

ليتم بعد ذلك اختيار خدمة فتح حساب أونلاين.

مع كتابة جميع المعلومات المطلوبة الخاصة بالعميل ومن بينها الرقم الوطني واسم العميل المتقدم.

قم برفع الوثائق اللازمة المعنية بطلب فتح الحساب.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط فتح حساب داخل بنك الخرطوم؟

وحدد بنك الخرطوم مجموعة من الشروط الهامة الواجب توافرها في كافة العملاء المتقدمين، سواء كانوا مقيمين أو مغتربين، وفقًا لما يلي:-