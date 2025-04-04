SSC SPORT 1 HD:معلق مباراة الهلال والنصر اليوم في مباراة الجولة 26 من دوري روشن للمحترفين 2025.. تشكيل الفريقين

معلق مباراة الهلال والنصر اليوم ، والتي سوف تلعب على ملعب المملكة ارينا في إطار مباريات الجولة 26 من بطولة دوري روشن للمحترفين لموسم 2024-2025، وهى مباراة القمة الرياض كما تعرف جماهيريا ونرصد إليك جميع تفاصيل الخاصة لمتابعة مباراة الهلال والنصر اليوم من موعد وقنوات الناقلة وتشكيل كلا الفريقين عبر هذا المقال.

معلق مباراة الهلال والنصر اليوم

تقام اليوم مباراة الهلال والنصر في يوم الجمعة الموافق 4 أبريل 2025 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وفى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتي تزامن الساعة العاشرة بتوقيت دبى ، وسوف تنقل على قنوات السعودية الرياضية المشفرة الأولي والتي هي مفتوحة ومجانية فقط إلي متابعها من داخل أراضي المملكة العربية السعودية وننقل اليك الان تشكيل كلا الفريقين فى مباراة الجولة 26 من دورى روشن للمحترفين.

تشكيل النصر المتوقع لمباراة الهلال

بينتو ماتيوس

آل فتيل – محمد سيماكان – إيمريك لابورت – سالم النجدي

علي الحسن- مارسيلو بروزوفيتش – أنجيلو جابرييل

ساديو ماني – جون دوران – كريستيانو رونالدو

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة النصر

ياسين بونو

ياسر الشهراني – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – متعب الحربي

محمد كانو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – رينان لودي

سالم الدوسري – ماركوس ليوناردو – كايو سيزار

تردد قناة ssc sport 1 hd الرياضية

تنقل كافة مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة ssc sport1 الرياضية والتي تذيع اليوم مباراة الهلال والنصر بتعليق فارس عوض وعبدالله المحيسن عبر إشارة ترددها التالي:

تردد قناة SSC على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة SSC على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة SSC على سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 11585.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

انطلقت الآن مباراة ديربى الرياض بين نادى النصر ونادى الهلال وهما الأكبر جماهيريا الآن فى المملكة العربية السعودية ولديهم قاعدة جماهيرية كبرى فى العالم، وذلك لضم الفريقين كبار نجوم كرة القدم في العالم ، ولهذا ارتفع البحث بشكل كبير من قبل مشجعي كرة القدم في العالم حول الاستعلام عن تردد القناة الناقلة لمباراة الهلال والنصر وهو ما عرضناه في الفقرة السابقة.