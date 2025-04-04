استلم شيك بمليون دولار الان.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم مع الإعلامي مصطفى الأغا

توفر مسابقة الحلم العديد من الجوائز المالية القيمة أمام كافة المتسابقين بمختلف الدول العربية، فيما أن المسابقة أخذت شهرة كبيرة على مدار عرضها للكثير من المواسم المحملة بالجوائز المالية التي تصل قيمتها لمليون دولار أمريكي، وكذلك جائزة الكيلو ذهب، وغيرها من الجوائز الأخرى التي توفرها المسابقة، ويمكنك التعرف على تفاصيل الاشتراك في المسابقة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات اشتراك مسابقة الحلم الجديد

هناك بعض الخطوات لكي تتمكن من الاشتراك في مسابقة الحلم أمام كافة المتسابقين الجدد، وفقًا لما يلي:-

يمكنك البحث عن الرقم المرادف لكل بلد عربية.

بحيث تتمكن من إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو ” dream”.

بعدها ستتأهل من الدخول إلى السحوبات المتوفرة من قبل البرنامج.

في حالة الإجابة الصحيحة على الأسئلة المرسلة ستتأهل من الحصول على الجوائز المالية التي تصل قيمتها لمليون دولار أمريكي.

ستقوم إدارة البرنامج بالتواصل مع الفائزين وإبلاغهم بالفوز في بث مباشر.

شروط المشاركة في مسابقة الحلم

وعن الشروط المعنية بطلب الموافقة على مسابقة الحلم والدخول إلى السحوبات الكبيرة التي توفرها، بناءً على النحو الأتي:-