الان.. اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة 2025 العراق

تعتبر خدمة نقل النفوس من أهم الخدمات التي تم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية، حيث إن هذه الخدمة تُسهل على المواطنين في التعديل على بياناتهم الشخصية، نظير الانتقال إلى محل إقامة جديدة، بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية تقوم بإطلاق الوجبة الخاصة بالمقبولين في هذا البرنامج من فترة لأخرى، ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن أسماء المقبولين، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسماء المقبولين في نقل النفوس العراق

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم استخراج أسماء المقبولين في نقل النفوس بالعراق، وفقًا لما يلي:-

القيام بالدخول إلى منصة أور الإلكترونية التي تضمن الكثير من الخدمات.

كذلك إمكانية اختيار برنامج “نقل النفوس” من الصفحة التالية.

قم باختيار رقم الوجبة والمحافظة المقيم بها المواطن.

القيام بإدخال المعلومات الخاصة بالمتقدم.

فيما يمكنك النقر على زر “بحث”.

مع الإنتظار لبضع ثواني حتى يتم تحميل النتائج.

لكي تتمكن من استخراج أسماء المقبولين في نقل النفوس بالعراق.

مستندات التقديم في نقل النفوس

وعن المستندات الواجب إحضارها لكي تقوم بالتقديم في خدمة نقل النفوس بالعراق، وفقًا لما يلي:-