طريقة تنزيل قناة CN بالعربية 2025 الجديد بجودة هائلة الان

قناة CN بالعربية هي من أروع القنوات الفضائية المتخصصة في نقل المحتوى الطفولي والكرتوني الرائع، نظير أن القناة تقدم باقة كبيرة من الأفلام والمسلسلات الأكثر ترفيهية، والبرامج التعليمية المميزة التي يبحث عنها شريحة كبيرة من المتابعين، فيما أن القناة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الأطفال، ويمكنك التعرف على أخر التحديثات التي تمت على تردد القناة، بناءً على ما نوضحه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة CN بالعربية

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة CN بالعربية، بناءً على النحو الأتي:-

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة 12226.

أما عن الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ “5/6”.

ثبت تردد قناة CN بالعربية 2025

ويمكنك التعرف على التردد الأخر لقناة CN بالعربية 2025 والقيام بتثبيتها على جهازك الرسيفر، بناءً على البيانات التالية:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

ترددها الحديث 11747.

استقطابها أفقي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

مميزات قناة CN بالعربية 2025

أما عن المميزات التي تتميز بها قناة CN بالعربية 2025 عقب القيام بتنزيلها على جهازك الرسيفر، وفقًا لما يلي:-