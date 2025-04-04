تثبيت تردد قناة طيور الجنة الجديد على جهازك الرسيفر بكل سهولة

تردد قناة طيور الجنة من أكثر الترددات التي يبحث عنها الكثير من المتابعين بمختلف الدول العربية، حتى أن إدارة القناة تقوم بتحديث ترددها على مدار الساعة، وكذلك ضخ محتوى جديد طفولي وكرتوني أكثر من رائع، ناهيك عن نقلها إلى الأغاني والأناشيد الدينية المميزة، والبرامج التعليمية التي تُساعد على تعزيز وتنمية مهارات الطفل بشكل كبير، فيما يمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بتثبيت التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

ترددها الجديد 11274.

بينما استقطابها فهو أفقي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة طيور الجنة “¾”.

استقبل تردد قناة طيور الجنة أطفال العرب سات

فيما يمكنك استقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال على القمر الصناعي، وفقًا للبيانات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة العرب سات.

تحديث ترددها يكون 11310.

بينما استطاب القناة عمودي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “¾”.

طريقة تنزيل قناة طيور الجنة أطفال

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتنزيل قناة طيور الجنة أطفال، بناءً على ما يلي:-