الان.. المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق

تعتبر الرعاية الاجتماعية من اكثر البرامج التي عليها بحث كبير من قبل العديد من المواطنين العراقيين، نظير أن البرنامج يوفر دعم مادي ملائم، ومستوى معيشي وحياة كريمة أكثر من رائعة، بالإضافة إلى تعزيز الدعم بالنسبة للفئات الأكثر احتياجًا وخاصة الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، فيما يمكنك الإطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

الإستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكنك استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق، وفقًا للأتي:-

قم بالذهاب إلى منصة مظلتي في البداية.

مع الدخول إلى صفحة الخدمات.

ليتم بعدها اختيار برنامج “الرعاية الاجتماعية”.

قم بعد ذلك بإدخال كافة المعلومات الشخصية الخاصة بالمتقدم.

تحديد الوجبة والمحافظة المقيم بها المواطن المتقدم.

النقر على زر “بحث”.

حتى يتم استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق

أما عن الشروط المعنية بطلب التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على قيمة الدعم التي يتم توفيره شهريًا، وفقًا لما يلي:-