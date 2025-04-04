بسرعة يزول.. خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عن بعد بدون زيارة الفرع

فتح حساب في بنك الخرطوم من أبرز الخدمات التي تم توفيرها أمام كافة العملاء المقيمين والمغتربين، نظير أن هذه الخدمة تُساهم في توفير الوقت والجهد اللازم على كافة المواطنين السودانيين، حيث إن البنك يُسهل على العملاء إنهاء كافة المعاملات الصرفية، ويمكنك التعرف على التفاصيل الخاصة بفتح الحساب البنكي خلال السطور التالية.

فتح حساب في بنك الخرطوم

أما عن الخطوات المعنية بطلب فتح حساب في بنك الخرطوم لجميع العملاء المواطنين والمقيمين، وفقًا لما يلي:-

قم بالذهاب إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي عبر الإنترنت.

مع إمكانية تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

قم باختيار خدمة “فتح حساب جديد”.

لتقوم حينها من ملء استمارة طلب فتح حساب جديد.

قم بإدخال الرقم الوطني.

فيما يمكنك رفع الوثائق المطلوبة.

مراجعة كافة البيانات والمستندات التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

شروط فتح حساب جديد في بنك الخرطوم

وتتمثل أبرز شروط القيام بفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم، بناءً على النحو الأتي:-