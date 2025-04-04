طريقة الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025 شوف المستفيدين

يعد برنامج تكافل وكرامة من أكثر البرامج التي تضمن شريحة كبيرة من المستفيدين في محافظات مصر، نظير أن وزارة التضامن الاجتماعي بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا والأقل دخلاً، وكذلك دعم ذوي الإعاقة التي تُساهم في تحسين مستوى معيشتهم بشكل كبير، نظير إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، بناءً على النحو الأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي.

مع إمكانية تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

قم باختيار خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

مع إمكانية إدخال بيانات المستفيد الشخصية ومن بينها الرقم القومي على أن تكون واضحة وصحيحة.

النقر على زر “استعلام”.

الانتظار لبضع ثواني حتى يتم تحميل النتائج.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بمعاش تكافل وكرامة.

الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعية الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة، وفقًا لما يأتي:-

جميع الأسر أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

كذلك كبار السن البالغ أعمارهم 65 عامًا وليس لديهم معاش تأميني.

كذلك الفئات من ذوي الإعاقة مع تقديم شهادة طبية بنسبة العجز التي تصل إلى 50% فأكثر.

الأيتام فاقدي والديهم.

النساء التي لديهم من يعولهم.

المطلقات.

الأرامل الذين ليس لديهم دخل ثابت.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف معاش تكافل وكرامة يكون يوم 15 من كل شهر ميلادي، بما يُشير ذلك إلى أن صرف المعاش يوم 15 أبريل 2025 بمختلف المنافذ وفروع البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.