شوف راتبك كم.. الاستعلام عن رواتب المتقاعدين مايو 2025 بأخر زيادة

في إطار الخدمات الجديدة التي توفرها وزارة المالية العراقية، فقامت الوزارة بإطلاق خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين، فيما أن ذلك يتضمن شريحة كبيرة من المواطنين العراقيين المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، نظير إمكانية الاستعلام عن راتب لشهر مايو 2025 والتعرف على القيمة المستحق الحصول عليها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استعلام رواتب المتقاعدين بالعراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق، وفقًا لما يأتي:-

قم بالانتقال إلى موقع وزارة المالية الرسمية في بداية الأمر.

مع إمكانية تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار خدمة الإطلاع على رواتب المتقاعدين.

فيما يمكن للمتقاعد إدخال المعلومات الشخصية.

قم بالنقر مباشرة على زر “بحث”.

حتى تظهر أمامك تفاصيل الراتب بالقيمة المستحق الحصول عليها.

شروط رواتب المتقاعدين بالعراق

أما عن الشروط المعنية بطلب الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية والحصول على الدعم المقدم، فيما أن الرواتب يتم توزيعه مع بداية كل شهر ميلادي ما لم يوافق إجازة أو عُطلة رسمية داخل الدولة العراقية، حتى أنه في حالة وجود إجازة يتم تحديد موعد جديد لبدء عملية الصرف، وشروط الاشتراك جاءت كما يلي:-