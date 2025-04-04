نزل تردد وناسة لولو الجديد على القمر الصناعي وسلي أطفالك

تعتبر قناة وناسة لولو الجديد من أبرز القنوات المتخصصة في نقل المحتوى الطفولي والكرتوني المميز، حيث إنه وعقب بث القناة لأول مرة تمكنت من جذب ملايين المتابعين بمختلف الدول العربية، عقب ما تقوم بتقديمه من محتوى رائع ومميز يحتاج إليه الأطفال، ما بين البرامج التعليمية والترفيهية، وكذلك الكثير من الأغاني الطفولية الرائعة التي يعشقها شريحة كبيرة من الأطفال، فيما يمكنك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة باستقبال القناة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال

هناك مجموعة من المعلومات الهامة التي من خلالها ستتمكن من تثبيت قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، ومن بينها الأتي:-

القمر الصناعي الحديث النايل سات.

ترددها الجديد يكون 11470.

أما عن معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4”.

ثبت تردد وناسة أطفال الحديث

أما عن المعلومات الأخرى التي يمكنك معرفتها والقيام باستقبال وناسة أطفال الثاني، فعليك اتباع التالي:-

القمر الصناعي الأخر العرب سات.

بينما تردد القناة فهو 11270.

نظير أن معامل الترميز الخاص بالقناة 2500.

معامل تصحيح الخطأ يكون “¾”.

فيما أن استقطابها أفقي.

خطوات تثبيت وناسة أطفال الجديد

وجاءت هناك بعض الخطوات التي يمكنك معرفتها للقيام بتثبيت قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وفقًا للأتي:-