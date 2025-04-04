فرصة المليون دولار بين يديك.. كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم من أول مرة

تعتبر مسابقة الحلم من أبرز المسابقات التي توفر جوائز مالية قيمة لجميع المتسابقين، نظير أنها موجهة إلى العديد من الدول العربية، بالإضافة إلى أن الجوائز تبدأ من 100 ألف لمليون دولار أمريكي، وكذلك توفير جوائز الذهب والسيارات وغيرها من الجوائز الأخرى التي توفرها المسابقة، ويمكنك التعرف على الإجراءات المعنية بطلب الاشتراك في المسابقة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاشتراك في مسابقة الحلم أمام كافة المتسابقين، وفقًا لما يلي:-

يمكنك الدخول إلى موقع مسابقة الحلم عبر الإنترنت والتأكد منه.

كما يمكنك الدخول إلى تطبيق حلم لطلب الاشتراك.

فيما ستتمكن حينها من اختيار البلد المقيم بها.

والقيام بإدخال كود البلد العربية.

حتى تتمكن من إرسال كلمة “حلم” أو “دريم”.

بعدها ستتمكن من تلقي مجموعة من الأسئلة العامة والخاصة التي تؤهلك لدخول السحب.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

وعن الشروط المعنية بطلب الاشتراك في مسابقة الحلم أمام كافة المتسابقين، بناءً على ما يأتي:-