سعر طن الأرز الشعير اليوم الجمعة 4-4-2025 في الأسواق

استقرت أسعار الأرز الشعير مع بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4 من شهر أبريل 2025 بمختلف المحلات والأسواق التجارية، نظير أن الأرز من أبرز السلع الأساسية التي يعتمد عليها داخل كل بيت، بالإضافة إلى أن متوسط سعر الطن من الأرز الشعير تراوح من 16 لـ 18 ألف جنيه للطن الواحد، ويمكنك التعرف على كافة التحديثات التي أجرت على سعر الطن خلال السطور التالية.

سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة

أما عن أسعار الأرز الشعير بمختلف أنواعه داخل الأسواق المعنية بعمليات البيع والشراء، جاءت وفقًا لما يلي:-

وصل سعر طن الأرز الشعير الرفيعة الحبة إلى 16 ألف و500 جنيه للطن الواحد.

بينما سجل سعر طن الأرز الشعير العريضة الحبة قرابة الـ 18 ألف جنيه.

بالإضافة إلى الأرز الأبيض من نوع “الرفيع” بلغ نحو 24 لـ 26 ألف جنيه للطن الواحد.

كما أن سعر الأرز الأبيض نوع “العريض” تراوح من 28 لـ 29 ألف جنيه للطن الواحد.

أسعار السلع التموينية بالمحلات الاستهلاكية

كما أن أسعار السلع التموينية بمختلف المحلات الاستهلاكية المتخصصة في بيع السلع التموينية لجميع المستفيدين من هذه المنظومة، وفقًا لما جاءت على النحو الأتي:-