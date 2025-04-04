نزل تردد SSC 1 HD الجديد بجودة هائلة لمتابعة مباراة الهلال والنصر في الدور السعودي الان

تعتبر قناة SSC 1 من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في نقل المحتوى الرياضي المميز، نظير أن القناة تقدم باقة كبيرة من المباريات المحلية والعالمية، وكذك مباريات الدوريات المختلفة مثل الدوري السعودي والإنجليزي والأسباني وغيرها من المبرايات الأخرى التي يتم نقلها على مدار اليوم، فيما يمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة SSC 1الجديد

تقوم قناة SSC 1 HD الرياضية ببث العديد من مباريات اليوم الجمعة، التي من أبرزها مباراة الهلال والنصر، فيما يمكنك تثبيت القناة بناءً على المعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة النايل سات.

تردد قناة SSC 1 HD الرياضية يكون “12523”.

بينما استقطابها فهو أفقي.

معامل الترميز يكون 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ “5/6”.

ثبت تردد قناة SSC 1 HD الرياضية العرب سات

وجاءت أبرز البيانات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الثاني لقناة SSC 1 HD الرياضية، وفقًا لما يلي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

تردد القناة 12418.

استقطابها أفقي.

معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ يكون “5/6”.

نقل مباراة الهلال والنصر على قناة SSC 1 HD الرياضية

يمكنك متابعة مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة SSC 1 HD الرياضية، بما يمكنك تنزيل ترددها الثالث كما في المعلومات التالية:-