لولو الشطورة الجميلة.. تردد قناة وناسة الجديد 2025 علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.. أخلصي من زن ولادك وفرحيهم

تردد قناة وناسة الجديد، لقد عملت قنوات الاطفال في الآونة الأخيرة على إبراز مواهب الأطفال وتنمية مهاراتهم بشكل مختلف حيث ساعدتهم في تعلم الأرقام والحروف والألوان وغيرها من المعلومات بشكل لطيف عبر مجموعة من الأغاني والأناشيد الممتعة وهذا ما تقدمه قناة وناسة التي جمعت بين الترفيه والمرح ويمكن مشاهدة القناة عبر ترددها سواء كان على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة وناسة الجديد

تناسب قناة وناسة الاطفال من عمر عامين وحتى عمر ست سنوات فهي مناسبة للأطفال في هذه الفئة العمرية ويأتي تردد القناه على النحو التالي:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

جودة الصوت والصورة: HD

تردد قناة وناسة على عرب سات

يبحث الكثيرين عن تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي عرب سات حيث يتم تغيير وتعديل التردد بصورة مستمرة لضمان تطوير جودة الصوت والصورة ويمكن متابعة القناة عبر ترددها التالي:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

جودة الصوت والصورة: HD

كيفية ضبط تردد قناة وناسة

يمكن من خلال بعض الخطوات البسيطة القيام بضبط تردد قناة وناسة الجديد التي تقوم بعرض مجموعة من الأغاني والأناشيد والكرتون المخصص للأطفال وذلك بالخطوات التالية: