وظائف الأزهر الشريف 2025.. شروط ورابط التقديم في مسابقة 4474 وظيفة

وظائف الأزهر الشريف هي من أكثر المواضيع التي حازت على عمليات بحث كبيرة في الوقت الحالي، خاصة وأن قطاع المعاهد الأزهرية في حاجة إلى تعيين معلميين جدد بمختلف التخصصات بالإضافة إلى تخصص معلم مساعد، ويمكنك التعرف على موعد ورابط التقديم في مثل هذه الوظائف، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد وشروط التقديم في وظائف الأزهر الشريف

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية في بيان له مؤخرًا، بأن التقديم إلى مسابقة الأزهر يكون بداية من يوم 17 أبريل 2025، بحيث تستمر عمليات التعيينات إلى يوم 30 من شهر أبريل 2025 وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، كما يكن التقديم في مثل هذه الوظائف على رابط بوابة الوظائف الحكومية، وفقًا لبعض الشروط التي من بينها التالي:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي.

كذلك يجب وأن يقدم على التخصص المُعلن دون غيره.

حاصلاً على التربوي أو الشهادة العامة.

بالنسبة للذكور يجب وأن يكون المتقدم أنهى فترة الجيش.

خطوات التقديم في وظائف الأزهر الشريف

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بالتقديم في وظائف الأزهر الشريف بمختلف التخصصات، بناءً على ما يلي:-