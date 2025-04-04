بداية العد التنازلي الآن .. رسميًا موعد بداية مناسك الحج في هذا التاريخ 1446

مع نهاية موعد عيد الفطر المبارك يتساءل المسلمين عن موعد بداية مناسك الحج، حيث يتوجه المسلمين إلى مكة لأداء مناسك الحج في وقت معين من كل عام، وهو فريضة على كل مسلم ومسلم ولكن بشرط الاستطاعة وعلى المسلم القيام بفريضة الحج مرة واحد في العمر، وذلك لأنه الركن الخامس من أركان الإسلام.

موعد بداية مناسك الحج

يختلف موعد الحج كل عام بالنسبة للتقويم الميلادي وذلك لأن الحج يتم تحديده بالتقويم الهجري ويكون في شهر ذي الحجة وهذا العام يكون مناسك الحج في الفترة ما بين 28 مايو حتى يوم 5 من يونيو حسب التوقيت الميلادي، ويوافق هجريًا 8 ذي الحجة بعد غروب الشمس.

واجبات أداء مناسك الحج

هناك بعض الواجبات التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء أداء مناسك الحج والتي تتمثل في الآتي: