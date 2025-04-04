بداية العد التنازلي على عيد الاضحي المبارك فلكيا في جميع الوطن العربي 2025

يترقب المواطنين المسلمين إعلان دار الإفتاء لعيد الأضحى المبارك موعد غرة شهر ذي الحجة، وأوضحت الحسابات الفلكية التي أعدها معهد أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال شهر ذي الحجة يأتي مباشرًة بعد حدوث الاقتران والتأكد من رؤية الهلال في تمام الساعة 5:03 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي والذي يوافق يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025.

عيد الاضحي المبارك فلكيا

تشير الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد الدولي للفلك أن موعد عيد الأضحى المبارك لهذا العام يوافق يوم الجمعة 6 يونيو 2022 ويستمر العيد حتى نهاية يوم الاثنين الموافق 9 يونيو في معظم الدول العربية الإسلامية، ولكن يتم تحديد الموعد الرسمي وفقًا لرؤية الهلال الشرعية، ويأتي عيد الأضحى في اليوم التالي ليوم عرفة الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام خلاله على جبل عرفة بهدف تأدية مناسك الحج في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة قبل أن ينفروا إلى مزدلفة بعد أذان المغرب.

موعد وقفة عرفات فلكيًا 2025

وفقًا للحسابات الفلكية يستمر الهلال في سماء مكة لمدة 38 دقيقة بعد غروب الشمس، ويستمر في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية يبقى الهلال في السماء لمدة تتراوح ما بين 9 و 59 دقيقة بعد الغروب، وطبقًا لهذه الحسابات ستكون غرة شهر ذو الحجة فلكيًا يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 وهذا يعني أن وقفة عرفات تكون يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025.