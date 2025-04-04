مواصفات خيالية لسيارة تويوتا كرسيدا 2026 الجديد وأبرز المزايا مقارنة بسعرها الخلاب

يترقب محبي سيارات تويوتا الإصدار الجديد لسيارة تويوتا كرسيدا 2025 التي تعتبر واحدة من أكثر السيارات شهرة في التسعينات، ويعود هذا الطراز الكلاسيكي مرة أخرى لعشاق سيارات تويوتا، بالإضافة إلى أن الإصدار الجديد يجمع بين التراث والحداثة وذلك بفضل تصميمها الجذاب ومواصفاتها المتطورة والمميزة، حيث تستعد تويوتا كرسيدا لكي تكون الخيار الأفضل لعشاق السيارات في المنطقة العربية.

تويوتا كرسيدا 2026

جاءت سيارة تويوتا كرسيدا 2026 بمواصفات هائلة على عكس الإصدارات السابقة والتي تتمثل في الآتي:

تأتي السيارة بتصميم خارجي بلمسات رياضية أنيقة.

السيارة مزودة بمصابيح led عصرية من الأمام.

تضفي العجلات المعدنية الكبيرة لمسة مميزة ومختلفة من الفخامة.

شاشة لمس كبيرة تدعم جميع أنظمة الآبل و الأندرويد.

السيارة مزودة بنظام صوتي فاخر ومميز يعزز تجربة القيادة.

تم تصميم السيارة بمقاعد جلدية مريحة مصممة لراحة السائق والركاب.

كل محركات السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي حديث من أجل ضمان قيادة سهلة وبسيطة.

تحتوي السيارة على محرك هجين يجمع بين محرك بنزين وكهربائي من أجل تحسين الكفاءة وتقليل الانبعاثات.

مميزات تويوتا كرسيدا 2026

تتميز سيارة تويوتا كرسيدا بمميزات جديدة ومختلفة لا حصر لها وهي كما يلي: