مواعيد مباريات كأس آسيا تحت 17 سنة 2025 .. بتاريخ اليوم 4 من أبريل 2025

تستضيف المملكة السعودية بدايًة من يوم 4 أبريل حتى 20 أبريل 2025 الجاري كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة والذي سيجمع 16 منتخب في مدينتي جدة والطائف، ويتنافس هؤلاء الفرق من أجل الحصول على اللقب الآسيوي والظفر ببطاقة التأهل إلى كأس العالم تحت 17 سنة 2025، وإليكم جدول مواعيد المباريات للجولة الأولى والثانية وأبرز اللقاءات التي ستجمع المنتخبات العربية والعالمية.

كأس آسيا تحت 17 سنة 2025

إليكم مواعيد مباريات الجولة الأولى في كأس آسيا تحت للناشئين تحت 17 سنة كما يلي:

مباراة أستراليا أمام نظيره فيتنام في يوم الجمعة الموافق 4 أبريل 2025 على أرض ملعب ستاد عكاظ.

مباراة كوريا الجنوبية ضد إندونيسيا في يوم الجمعة الموافق 4 أبريل على أرض ملعب ستاد الأمير عبدالله في جدة.

تقام مباراة اليابان ضد الإمارات في يوم الجمعة الموافق 4 أبريل على أرض ملعب ستاد مدينة الملك فهد الرياضية.

مواعيد مباريات الجولة الثانية لكأس آسيا

جاءت مواعيد مباريات الجولة الثانية لكأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة كالآتي: