أخر تحديث لـ اسعار الفراخ البيضاء اليوم بتاريخ 4 إبريل 2025 بعد إجازة عيد الفطر المبارك

استقرت أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 أبريل في رابع أيام عيد الفطر المبارك مقارنًة بمستويات الانخفاض التي سجلتها في الأسبوع الماضي، وكشفت بورصة الدواجن عن تراجع أسعار الكيلو بحوالي 2 جنيه، لكي يصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 94 جنيه في حين تراوحت أسعار الفراخ للمستهلكين ما بين 94 و 99 جنيه للكيلو حسب كل تاجر.
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 استقرار ملحوظ في بورصة الدواجن حيث جاءت كالآتي:
- وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 4 أبريل في بورصة الدواجن 94 جنيه.
- تتراوح أسعار الفراخ البيضاء بالنسبة للمستهلكين بين 94 و 102 جنيه للكيلو.
- سجلت أسعار الدواجن البلدي استقرار ملحوظ في البورصة حيث وصل سعر الكيلو 119 جنيه.
- تتراوح أسعار الدواجن البلدي بالنسبة للمستهلكين بين 125 و 132 جنيه حسب المنطقة.
أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 4 أبريل
سجلت أسعار الكتاكيت اليوم استقرار بسيط على عكس الأيام الماضية كما يلي:
- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض في الشركات ما بين 49 جنيه و 65.5 جنيه.
- وصل سعر الكتكوت الأبيض في القطعان اليوم ما بين 38 جنيه و 38.5 جنيه.
- تتراوح أسعار الكتكوت الساسو والساسو بيور ما بين 13 جنيه و 14 جنيه.
- سجل سعر الكتكوت البلدي الحر في السوق ما بين 6.5 جنيه و 7 جنيه.
- يتراوح سعر الكتكوت المشعر ما بين 6.75 جنيه و 7.25 جنيه.
- أسعار الكتكوت الهجين تتراوح ما بين 8 جنيه و 9 جنيه.