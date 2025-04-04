أخر تحديث لـ اسعار الفراخ البيضاء اليوم بتاريخ 4 إبريل 2025 بعد إجازة عيد الفطر المبارك

استقرت أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 أبريل في رابع أيام عيد الفطر المبارك مقارنًة بمستويات الانخفاض التي سجلتها في الأسبوع الماضي، وكشفت بورصة الدواجن عن تراجع أسعار الكيلو بحوالي 2 جنيه، لكي يصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 94 جنيه في حين تراوحت أسعار الفراخ للمستهلكين ما بين 94 و 99 جنيه للكيلو حسب كل تاجر.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 استقرار ملحوظ في بورصة الدواجن حيث جاءت كالآتي:

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 4 أبريل في بورصة الدواجن 94 جنيه.

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء بالنسبة للمستهلكين بين 94 و 102 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار الدواجن البلدي استقرار ملحوظ في البورصة حيث وصل سعر الكيلو 119 جنيه.

تتراوح أسعار الدواجن البلدي بالنسبة للمستهلكين بين 125 و 132 جنيه حسب المنطقة.

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 4 أبريل

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم استقرار بسيط على عكس الأيام الماضية كما يلي: