عامل كام انهاردة؟ ..  سعر الحديد اليوم في شركات عز وبشاي بتاريخ اليوم 4 أبريل 2025

شهدت أسعار مواد البناء في مصر اليوم ا الجمعة 4 أبريل تحركات متابينة، حيث ارتفع سعر طن الحديد اليوم بشكل ملحوظ ولكن تراجعت أسعار الأسمنت الرمادي في ظل تقلبات تعطي التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، ويأتي هذا التفاوت وسط زيادة الطلب على الحديد وانخفاض الاهتمام ببعض مواد البناء الأخرى وهذا يثير بعض التساؤلات حول اتجاهات مواد البناء خلال الأيام المقبلة.

سعر الحديد اليوم

يعكس ارتفاع أسعار الحديد اليوم تأثير ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا وإليكم بعض أسعار أنواع الحديد كما يلي:

وصل سعر طن حديد بيانكو اليوم حوالي 34000 جنيه.

سجل طن حديد العتال اليوم الجمعة 4 أبريل نحو 38000 جنيه.

سعر طن حديد بشاي اليوم سجل حوالي 38250 جنيه.

بينما وصل سعر طن حديد المراكبي اليوم نحو 37150 جنيه.

سجل سعر طن حديد عز اليوم حوالي 38888 جنيه.

وصل سعر طن حديد ستيل اليوم نحو 36500 جنيه.

سعر طن حديد السويس اليوم سجل حوالي 36000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 4 أبريل

حافظ سعر طن الأسمنت على مستوياته الأخيرة حيث جاءت أسعار الأسمنت اليوم كما يلي: