أخر تحديث لأسعار مواد البناء بتاريخ اليوم 4 أبريل 2025 “سعر الاسمنت اليوم “

يحرص مجموعة من المواطنين على معرفة أسعار مواد البناء بعدما شهد سعر الحديد استقرار ملحوظ بمجموعة من الشركات العاملة في السوق حيث تتراوح أسعار طن الحديد ما بين 35800 و 38300 جنيه، ويعتبر الأسمنت من أهم الصادرات المصرية ويحافظ على ثبات سعره في السوق اليوم الجمعة 4أبريل مع توافر المعروض وهذا وفقًا للأسعار المعلنة من قِبل بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الاسمنت اليوم

شهد سعر طن الأسمنت اليوم استقرار ملحوظ حيث جاءت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 4 كما يلي:

سعر طن أسمنت الرمادي اليوم وصل حوالي 3583 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت حلوان اليوم حوالي 3350 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية اليوم نحو 2000 جنيه.

بينما وصل سعر طن أسمنت العسكري اليوم حوالي 3300 جنيه.

سعر طن أسمنت السويس يسجل اليوم حوالي 3370 جنيه.

سعر الحديد اليوم الجمعة 4أبريل

سجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة 4 أبريل وفقًا لبوابة الأسعار المحلية كالآتي: